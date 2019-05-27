Действие нового препарата, созданного специалистами из США, отличается от привычных антибиотиков - с помощью существующих лекарств они научились морить голодом грибковые инфекции, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Хайтек+.

Грибок Candidas albicans, живущий во рту и кишечнике человека, в большинстве случаев безвреден. Но иногда он вызывает дрожжевую инфекцию вроде кандидозного стоматита, а в крайних случаях - проникает в кровеносную систему с потенциально летальными последствиями, передает Day.Az.

Плохие новости в том, что, как и многие другие микробы, C. albicans становится все более устойчивой к противогрибковым препаратам. Более того, существует всего три класса этих лекарств, и все они начинают сдавать свои позиции, и новые им на смену не появляются.

Если ничего не предпринимать, обычная и распространенная инфекция станет гораздо более смертоносной.

Специалисты из Университета Баффало и Университета Тампл протестировали на ней новый подход. Вместо того, чтобы разрабатывать еще один антибиотик, они нашли возможность применить существующие препараты, чтобы воздействовать на инфекцию иначе, пишет New Atlas.

Они взяли препарат деферасирокс, который применяют для снижения уровня железа. Поскольку железо - важное питательное вещество для C. albicans, ученые решили морить грибок голодом, чтобы взять его под контроль.

В опытах на мышах задумка показала многообещающие результаты. Железо в слюне мышей упало на 25 процентов от нормального уровня.

Сам препарат не убивает инфекцию, но без нужного количества железа грибок теряет силы, и иммунной системе становится легче его уничтожить. Исследование показало, что такой подход вдвое сокращает выживаемость грибка. Кроме того, изменилась экспрессия 106 генов, в том числе, тех, которые регулируют функции железа. Это приводит к снижению способности C. albicans заражать ткани.