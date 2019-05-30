Вот простые методы улучшения памяти
Ученые дали советы, как можно без особых усилий добиться улучшения памяти. Они назвали простые методы, доступные каждому человеку.
Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.
Люди нередко сталкиваются с возрастным ухудшением памяти. Тем не менее, не только пожилые испытывают эти проблемы, но и более молодые люди могут страдать от них, переутомляясь на работе. Учёные рассказали, как можно легко улучшить работу мозга, не прибегая к употреблению лекарств. Специалисты рекомендуют укреплять нейронные связи, упражняя мозг. Для этого нужно практиковать ассоциативное мышление. Человек может на листке бумаги нарисовать символы и при этом думать о конкретном событии. Вернувшись к изображениям через 2-3 недели, необходимо вспомнить, с чем они связаны. Это поможет отсеять иногда возникающие ложные воспоминания.
Помимо этого, медики рекомендуют для развития памяти вспоминать в деталях прошедший день. Это позволяет не только улучшить работу мозга на 30%, но и научиться анализировать события, выявляя их ключевые моменты.
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