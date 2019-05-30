Ученые дали советы, как можно без особых усилий добиться улучшения памяти. Они назвали простые методы, доступные каждому человеку.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Люди нередко сталкиваются с возрастным ухудшением памяти. Тем не менее, не только пожилые испытывают эти проблемы, но и более молодые люди могут страдать от них, переутомляясь на работе. Учёные рассказали, как можно легко улучшить работу мозга, не прибегая к употреблению лекарств. Специалисты рекомендуют укреплять нейронные связи, упражняя мозг. Для этого нужно практиковать ассоциативное мышление. Человек может на листке бумаги нарисовать символы и при этом думать о конкретном событии. Вернувшись к изображениям через 2-3 недели, необходимо вспомнить, с чем они связаны. Это поможет отсеять иногда возникающие ложные воспоминания.

Помимо этого, медики рекомендуют для развития памяти вспоминать в деталях прошедший день. Это позволяет не только улучшить работу мозга на 30%, но и научиться анализировать события, выявляя их ключевые моменты.