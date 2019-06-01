Австралийский диетолог, нутрицитолог, автор кулинарных книг о здоровой пище Ли Холмс рассказала о пятерке продуктов, которые удивительным образом могут стать причиной исчезновения талии, и предложила не менее вкусную альтернативу им.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Очевидными виновниками лишних килограммов, конечно же, являются сладкое (печенье и торты) и жареное, но речь в данном случае не о них. Есть полезные (и не очень полезные) продукты, от которых вы никак не ожидаете, что они образуют вокруг вашей талии спасательный круг.

Британское издание Daily Mail сообщает, что в интервью журналу Femail диетолог из Сиднея Ли Холмс сказала, что "лучший способ определить виновников внезапно исчезающей талии - это экспериментировать с рационом", но если у вас нет на это времени, как минимум исключите следующую пятерку продуктов.

На первом месте - батончики мюсли. Это один из самых популярных завтраков и перекусов, но, как правило, в их состав входит большое количество сахара (фруктозы) и белковый изолят, получаемый из соевых бобов, который может вызвать вздутие живота и появление лишних килограммов. Диетолог рекомендует в качестве альтернативы включить в рацион крекеры из авокадо или цельнозерновой хлеб - они подарят энергию и помогут избежать скачков сахара в крови.

На втором - салями, бекон и любое другое переработанное мясо. Этих продуктов стоит избегать полностью или хотя бы есть их настольно редко, насколько это возможно. Ли подчеркнула, что переработанное мясо содержит три вида пищевых жиров, которые трудно переваривать - трансжиры, насыщенные жиры и жиры Омега-6. Ли Холмс советует заменить их на источники Омега-3 жирных кислот - например, на лосось.

Топ-3 замыкают фруктовые соки. Казалось бы, как фрукты могут быть вредны? Но во фруктовом соке много скрытых сахаров, которые откладываются в виде жира на талии. Диетолог подчеркивает: "Даже несладкие соки содержат большое количество фруктозы. Сравнивая колу и яблочный сок, 250 мл каждого из этих напитков содержат одинаковое количество сахара - 24 г". В качестве замены любимому напитку Ли рекомендует травяной или мятный чай, и тогда ваша талия будет в безопасности.

На четвертом месте - алкоголь. Бокал-другой вина не принесет вам вреда, но, по словам Холмс, "избыток алкоголя может способствовать образованию избыточного жира вокруг живота, особенно у мужчин. В нем также содержатся пустые калории, что ведет к неизбежному увеличению веса". Вспоминаем пивное брюшко, теперь верите? Вместо выпивки диетолог рекомендует потягивать травяной чай и есть больше овощей. Огурцы, сельдерей, шпинат и петрушка помогут вывести лишнюю жидкость из организма.

Плохая новость для любителей бри и пармезана: сыр и молочные продукты замыкают пятерку провинившихся продуктов. "Непереваренная лактоза - это пища для бактерий в кишечнике, а дисбаланс вредных бактерий может привести к образованию висцерального жира", - говорит Ли. Хотите встретить пляжный сезон во всеоружии, ограничьте потребление сыра и молочных продуктов и добавьте в свой рацион продукты, богатые пробиотиками. Мисо, квашенная капуста, органический йогурт способствуют нормализации кишечной флоры и помогают избавиться от вздутия живота.