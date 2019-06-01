Исследователи связывают популярные препараты, такие как Prevacid (в России Лансопразол, Ланзоптол, Ланзап), Prilosec (в России Омепразол, Омез), Нексиум (Эзомепразол), Протоникс (Пантопразол) и другие ингибиторы протонной помпы, с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых и хронических заболеваний почек, а также от рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта, согласно исследованию, опубликованному в The BMJ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ингибиторы протонной помпы (они же ингибиторы протонного насоса, блокаторы протонного насоса, блокаторы H+/K+-АТФазы, ИПП, ИПН идр.) - лекарства, предназначенные для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта за счет снижения продукции соляной кислоты посредством блокирования в париетальных клетках слизистой оболочки желудка протонного насоса - Н+/К+-АТФазы.

Такие препараты обычно назначают пациентам при изжоге, язве желудка, кислотном рефлюксе (ГЭРБ). А еще нередко пациенты "назначают" их себе сами по необходимости и без. Исследователи утверждают, что более 15 миллионов человек получают рецепт на ИПП каждый год, а еще миллионы приобретают эти лекарства без рецепта.

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета изучили медицинские данные почти 158000 пациентов, с соответствующими болезнями, собранные в течение 10 лет.

Чуть более 100 тысяч участников были мужчинами старше 65, которые принимали ИПП. А около 57 тысяч использовали препараты подавляющие соляную кислоту иным способом - так называемые блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (например, фамотидин). Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов имеют те же показания, что и ИПП.

Оказалось, что люди, принимающие ИПП, имели увеличение риска ранней смерти на 17 % по сравнению с теми, кто принимал Н2-блокаторы. Ученые обнаружили, что уровень смертности среди пользователей ИПП составил 387 на 1000 человек против 342 на 1000 среди пользователей блокаторов H2-гистаминовых рецепторов.

Что касается смертей, связанных с ИПП, то 15 из 1000 пользователей умирали от болезней сердца, 4 из 1000 - от хронических заболеваний почек и 2 из 1000 - от рака желудка.

Исследование также показало, что 80 % пользователей ИПП потребляли низкие дозы лекарств. Это косвенно свидетельствует о том, что люди, принимающие самоназначенные ИПП , имеют такой же риск, что и пользователи, получившие рецепт. Заодно выяснилось, что более половины людей, использующих ИПП, вообще не нуждались в подобной фармакологической поддержке.

Ученые говорят, что ИПП, продаваемые без рецепта, должны иметь более четкое предупреждение о возможности значительных рисков для здоровья, а также о необходимости ограничения продолжительности использования двумя неделями и минимальными дозами. А лучше, по возможности, совсем избегать этих препаратов. По подсчетам специалистов, неконтролируемое применение ИПП приводит к тысячам лишних смертей каждый год