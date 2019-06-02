Ученые Кембриджского университета рекомендуют создавать дефицит калорий, употребляя больше низкокалорийной еды.

О рекомендации британских ученых рассказала газета The Telegraph. Как пишет издание, многие потребляют больше калорий, чем необходимо организму, что приводит к эпидемии ожирения по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на riafan.ru.

Специалисты отмечают, что сложность избавления от лишнего веса заключается в том, что это противоречит принципам эволюции и "программе организма на сохранение массы для выживания".

Единственным способом похудеть становится дефицит калорий, их расход должен превышать потребление. Это можно сделать, не терзаясь муками голода. Диетологи утверждают, что можно есть много, выбирая исключительно низкокалорийные продукты.

Рекомендуется включить в рацион пищу, богатую клетчаткой, а также не содержащие крахмала овощи, фрукты и цельнозерновые злаки.

"Важно сбалансированное питание. Для ощущения сытости важен белок. Когда он попадает в желудок, организм подавляет чувство голода", - рассказала диетолог Рейчел Кларксон.

Ученые рекомендуют обратить внимание на орехи, авокадо и оливковое масло. В них содержатся полезные жиры, которые способствуют хорошему пищеварению. Советуют также пить воду во время еды. Это приведет к естественному набуханию клетчатки, которая заполнит желудок.