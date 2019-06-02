https://news.day.az/medicine/1125385.html Почему выпадают волосы?
Почему выпадают волосы?
Врачи из Германии пришли к выводу, что причиной выпадение волос может быть нарушение функции щитовидной железы, или же по-научному - гипотиреоз, сообщает Day.Az со ссылкой на tdnu.ru.
В Германии проводится новый проект, в рамках которого медики занимаются проблемой выпадения волос.
Такая проблема говорит о серьезных сбоях в организме.Также есть еще ряд симптомов: понижение иммунитета, авитаминоз.
Гормональные сбои отрицательно влияют на волосы, последние становятся ломкими и сухими.
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