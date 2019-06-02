Согласно некоторым исследованиям, верблюжье молоко исключительно полезно для диабетиков, но с чем именно связана эта польза, до сих пор было сложно даже предположить, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Любое молоко состоит из липидов, белков, включая иммуноглобулины (антитела, вырабатываемые плазмоцитами), углеводов, а также витаминов и минералов. Но что из всего этого списка могло бы улучшить состояние больных диабетом?

Объединенная команда исследователей из Уэльса решила сосредоточиться на одном аспекте и исследовать исключительно воздействие липидов (жиров) верблюжьего молока на характерное для диабета воспаление в брюшной полости - вокруг талии.

Липиды верблюжьего молока известны тем, что имеют повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются здоровыми жирными кислотами; их содержание может достигать 45 % от общего количества жиров.

Обычно воспаление является способом борьбы с инфекциями. Однако люди, страдающие ожирением и диабетом, имеют постоянное хроническое брюшное воспаление, не связанное с инфекциями.

Основным игроком в развитии диабетического воспаления являются клетки макрофаги. Поэтому ученые решили выяснить, смогут ли липиды верблюжьего молока предотвратить воспаление, связанное с работой макрофагов. Исследователи в лаборатории изучали влияние насыщенных и ненасыщенных липидов верблюжьего молока на макрофаги, как вместе, так и по отдельности.

Эксперименты показали, что жирные кислоты верблюжьего молока уменьшают воспаление, вызываемое макрофагами, причем эффект был наиболее выражен в смеси липидов (такой, как она представлена в цельном продукте).

Особенно интересным открытием было то, что верблюжьи молочные липиды остановили выброс провоспалительных белков цитокинов, организующих очаги воспаления в организме.

Ученые говорят, что нет гарантии, что это все работает именно так в человеческом теле, но тем не менее, шанс есть. Этот шанс означает, что верблюжье молоко действительно может быть полезным продуктом при диабете.