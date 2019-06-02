https://news.day.az/medicine/1125454.html Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Названы три неожиданные причины появления рака кожи
Американские эксперты из Skin Cancer Foundation выяснили, что на риск возникновения рака кожу влияет не только длительное пребывание на солнце, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также на развитие рака влияют недосыпы - меланома может возникнуть в результате дефицита гормона мелатонина. Поэтому специалисты советуют ложиться спать до 23:00.
Более того риск развития меланомы повышает курение. Третьей причиной может являться употребление продуктов, в составе которых находятся пестициды и ядовитые пищевые добавки.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре