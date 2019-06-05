Сотрудники Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели эксперимент, чтобы установить, как потребление красного мяса и мяса птицы влияет на уровень холестерина в крови.

Как сообщает пресс-служба американского университета, ученые ожидали, что красное мясо будет оказывать более неблагоприятное воздействие на уровень холестерина в крови, чем белое, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако вопреки распространенному мнению их воздействие оказалось одинаково. Поэтому для снижения уровня холестерина человеку рекомендуется полностью отказаться от потребления мяса.

Чтобы восполнить нехватку растительных белков, специалисты советуют заменить мясо на овощи, молочные продукты и другие блюда, в которых имеются растительные белки.

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