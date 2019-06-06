Печень страдает от любого алкоголя, но некоторые напитки вредят ей в большей степени. Этот орган является своеобразным фильтром и не дает вредным веществам попадать в кровь, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Когда мы выпиваем алкоголь, наш организм включает защитные функции. Если печень перегружать работой, то она перестанет с ней справляться, а токсичные вещества начнут проникать в кровь и жизненноважные органы, в том числе и в мозг. Это может привести к увеличению размеров печени и другим неприятным болезням.

Все алкогольные напитки различаются по составу, но по факту в нашем организме остаются одни и те же токсичные вещества. Как правило, наиболее опасным считаются крепкие напитки, так как человек от них быстро и сильно пьянеет, но это не так.

Существует много версий врачей о том, какой алкоголь самый опасный. Одни говорят, что чем больше примесей в напитке, тем хуже будет организму. И отчасти они правы. Некоторые напитки подаются с газировкой, которая только ускоряет всасывание токсичных веществ, а шампанское и игристое вино и вовсе могут быть только газированными. И все же самыми опасными считаются алкогольные коктейли. К ним относятся и те, которые продаются в магазинах, и те, которые смешивают в барах. Первые считаются особо опасными из-за того, что постепенно разъедают алюминий изнутри.

Некоторые медики утверждают, что слабоалкогольные напитки наиболее опасны для печени. Дело в том, что в них смешано много спиртосодержащих веществ различных типов. В таком случае человеку сложнее контролировать, сколько он выпил, так как опьянение наступает постепенно из-за того, что напиток попадает в организм маленькими порциями. Кроме того, слабый алкоголь чаще употребляют подростки.

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