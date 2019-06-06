https://news.day.az/medicine/1126367.html Ученые рассказали об опасности яиц
Ученые рассказали об опасности яиц
Американские ученые выяснили, что частое употребление яиц в пищу увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает риск преждевременной смерти. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сегодняшние диетические рекомендации американских врачей не устанавливают норму потребления яиц. Однако до 2015 года диетологи советовали ограничивать поступление холестерина в организм до 300 миллиграммов в день. При этом в одном крупном яйце содержится 200 миллиграммов холестерина.
Ученые выяснили, что ежедневное потребление каждых дополнительных 300 миллиграммов холестерина на 17 процентов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на 18 процентов повышается риск преждевременной смерти.
По словам Кэтрин Тукер из Университета Массачусетса - Лоуэлл, совсем отказываться от яиц не стоит, поскольку они полезны для здоровья глаз и костей. Однако необходимо соблюдать меру.
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