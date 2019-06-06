Американские ученые выяснили, что частое употребление яиц в пищу увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает риск преждевременной смерти. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сегодняшние диетические рекомендации американских врачей не устанавливают норму потребления яиц. Однако до 2015 года диетологи советовали ограничивать поступление холестерина в организм до 300 миллиграммов в день. При этом в одном крупном яйце содержится 200 миллиграммов холестерина.