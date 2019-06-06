Гипертония, известная также как повышенное кровяное давление - это состояние, при котором кровяные сосуды постоянно испытывают повышенное давление. Нормальным давлением у взрослых людей считается давление на уровне 120 мм Hg1 в момент сокращения сердца (систолическое) и кровяное давление на уровне 80 мм Hg в момент его расслабления (диастолическое). Повышенное или высокое - это кровяное давление равное или выше 140/90. Гипертония иногда, но не всегда, проявляется симптомами в виде головной боли, одышки, головокружения, боли в груди, учащенного сердцебиения и носового кровотечения, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Неконтролируемая гипертония может привести к инфаркту, инсульту, увеличению сердца и к сердечной недостаточности. По мнению ВОЗ, гипертония - один из самых главных предотвратимых причин инсультов и болезней сердца. Поэтому лекарства от повышенного давления так важны.

Опасные примеси в лекарствах

Новость о том, что из российских аптек изымаются лекарства от давления с опасными канцерогенными примесями - не первая такого рода. Ранее токсичные примеси-нитрозамины обнаруживали в лекарствах на базе китайского валсартана в аптеках Европы и Северной Америки. В 2018 году произошли изъятия подобных лекарств из аптек Беларуси, причиной также стал китайский валсартан.

Как отмечают эксперты, это рутинная процедура. Токсичные примеси, особенно в китайских сартанах, находят во всех аптеках мира.

Что будет после 2021 года

Очистка препаратов от давления от вредных примесей - проблема, которой Европейское агентство по лекарственным средствам и Администрация по пищевым продуктам и лекарственным средствам США озаботилась сравнительно недавно. Стандарты такой очистки были ужесточены буквально в последние годы. Поэтому пока лучше покупать препараты, произведенные в Европе в последний год. В дальнейшем на европейский рынок препараты с примесями токсичных нитрозаминов поступать не должны.

Народные средства от давления

Лучшее средство от давления - нормализация веса и отсутствие стресса. Стресс часто вызывается просмотром новостных передач по телевидению, так что лучше заменить их часовой прогулкой и бумажной книгой. Хорошо борется с гипертонией кефир - стакан кефира, посыпанный корицей, рекомендуется для нормализации давления гипертоникам. Помогает чай из мяты и черной смородины. Важно не запускать гипертонию, потому что сосуды, привыкшие к постоянно высокому давлению, "дубеют". Очень важно следить за весом, не употреблять жареной, жирной, соленой и консервированной пищей.

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