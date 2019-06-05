Осень - это не только пасмурные дни. Особенно в Азербайджане, где можно найти очень много различных сезонных фруктов и овощей, богатых витаминами, а также очень аппетитных. Одним из таких ярких составляющих дождливых осенних дней является кумкват или же золотой мандарин.

Кумкват является одновременно и сладким, и кислым на вкус. Его можно есть целиком - прямо с кожурой. Это не очень популярный фрукт, так как он был доставлен из Азии в Европу относительно недавно, в середине 19-го века. Тем не менее, кумкват медленно завоевывает любителей цитрусовых своим уникальным ароматом.

Сегодня фрукт выращивают по всему миру, в том числе и в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Azernews. Кумкваты можно есть начиная с ноября по июнь.

Плоды небольшого размера являются отличным источником питательных веществ, - минералов, витаминов, пигментных антиоксидантов и др.

Очень полезно есть и кожуру кумквата, которая богата эфирными маслами, антиоксидантами и клетчаткой. Свежие фрукты содержат витамины A, C и E и защищают от рака, диабета, дегенеративных заболеваний и инфекций.

Кроме того, плоды этого фрукта богаты кальцием, медью, калием, марганцем, железом, селеном, цинком, которые хорошо воздействуют на кости и зубы, а также клетки крови.

Питательные вещества, содержащиеся в кумквате, также чрезвычайно важны для нервной системы. Фрукт используется для лечения депрессии, стресса, апатии, невроза, синдрома хронической усталости и восстановления эмоционального здоровья.

Сейчас самое время запастись этим уникальным фруктом и употреблять его в пищу. Причем, учитывая то, что он выращивается и в нашей стране, почему бы не воспользоваться такой возможностью?

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