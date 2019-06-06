Визит стоматолога - это "само собой разумеющееся", когда дело касается удаления зубного налета. Но, знаете ли вы, что существуют некоторые народные методы удаления зубного налета, которые вы можете попробовать дома?

Метод 1: Фокусируемся на технике чистки зубов.

В данном случае речь идет о качестве, а не о количестве. Вы можете чистить зубы столько, сколько хотите, но если вы не делаете это правильно, это просто пустая трата времени. Американская стоматологическая ассоциация рекомендует следующий метод чистки зубов:

Держите зубную щетку под углом 45 градусов к вашим деснам. Направляйте щетку вверх, или к носу каждый раз, когда чистите верхний ряд зубов; вниз, или в сторону подбородка, когда чистите нижние зубы. Этот угол также поможет вам очистить линию десны, то, что многие люди упускают.

Метод 2: Пищевая сода.

Считается, что пищевая сода также может помочь вам удалить налет с зубов.

Положите немного соды на увлажненную щетку и соскребите налет. Вы также можете комбинировать щепотку соли и столовую ложку пищевой соды и использовать эту смесь, чтобы чистить зубы.

Метод 3: Яблочный уксус.

Яблочный уксус также доказал свою эффективность в удалении зубного налета. Все, что вам нужно сделать, это замочить зубную щетку в небольшом количестве уксуса, а затем почистить зубы. Тщательно прополощете ротовую полость водой, чтобы предотвратить повреждение зубной эмали.

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