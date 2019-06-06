Виски - один из самых популярных алкогольных напитков нашего времени. И в течение последних нескольких лет занимает лидирующее место в мире по объему продаж среди всех крепких алкогольных напитков.



Огромная популярность этого напитка частично обусловлена разнообразием сортов, видов, различных добавок, смесей - от канадского и ирландского виски до бурбона из Теннеси.



Ко всему этому добавьте тот факт, что виски имеет множество полезных свойств, что вполне объясняет, почему виски в настоящее время - король спиртных напитков.



Несколько лечебных свойств, которыми обладает виски.



Помогает предотвратить ожирение



Виски содержит 0% жиров, 0% холестерина, а углеводы и калории, содержащиеся в нем, очень быстро расщепляются вместо того, чтобы оседать на Вашей талии. Виски положительно влияет на пищеварение, сдерживает от переедания, что в свою очередь способствует потере лишнего веса.



Улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы.



Расслабляя стенки сосудов, виски предотвращает накопление на них холестерина. Кроме того, антиоксиданты, обнаруженные в виски, помогают снизить риск сердечного приступа или инсульта за счет снижения уровня "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности, в то время как увеличивается уровень "хорошего" холестерина липопротеинов высокой плотности



Снижает риск онко-заболеваний



В виски содержится больше антиоксидантов, чем в красном вине. Кроме того, в этом напитке была обнаружена эллаговая кислота, которая предотвращает вступление ДНК в контакт с раковыми соединениями. Она также помогает защитить организм от вредного воздействия химиотерапии.

Положительно влияет на работу мозга и способствует улучшению памяти



Все эти антиоксиданты, упомянутые выше, оздоровляют мозг, улучшая кровообращение. Обнаружена также связь между употреблением виски и снижением риска болезни Альцгеймера и слабоумия. Однако, чтобы изучить этот процесс более подробно, необходимы дальнейшие исследования.



Виски помогает снять напряжение, стресс, расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и улучшает ваше самочувствие



Низкое содержание сахара в этом напитке позволяет употреблять его людям, страдающим сахарным диабетом. Употребление виски не грозит всплеском уровня глюкозы в крови.



Этот напиток также улучшает способность организма регулировать уровень инсулина и глюкозы.



Это лишь некоторые примеры случаев, когда виски может помочь Вашему телу и здоровью. Ключ к освоению любого из этих целебных свойств в мудром и умеренном его употреблении.



Умеренность - главное правило.

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