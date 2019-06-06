Лечебные свойства виски
Виски - один из самых популярных алкогольных напитков нашего времени. И в течение последних нескольких лет занимает лидирующее место в мире по объему продаж среди всех крепких алкогольных напитков.
Огромная популярность этого напитка частично обусловлена разнообразием сортов, видов, различных добавок, смесей - от канадского и ирландского виски до бурбона из Теннеси.
Ко всему этому добавьте тот факт, что виски имеет множество полезных свойств, что вполне объясняет, почему виски в настоящее время - король спиртных напитков.
Несколько лечебных свойств, которыми обладает виски.
Помогает предотвратить ожирение
Виски содержит 0% жиров, 0% холестерина, а углеводы и калории, содержащиеся в нем, очень быстро расщепляются вместо того, чтобы оседать на Вашей талии. Виски положительно влияет на пищеварение, сдерживает от переедания, что в свою очередь способствует потере лишнего веса.
Улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы.
Расслабляя стенки сосудов, виски предотвращает накопление на них холестерина. Кроме того, антиоксиданты, обнаруженные в виски, помогают снизить риск сердечного приступа или инсульта за счет снижения уровня "плохого" холестерина липопротеинов низкой плотности, в то время как увеличивается уровень "хорошего" холестерина липопротеинов высокой плотности
Снижает риск онко-заболеваний
В виски содержится больше антиоксидантов, чем в красном вине. Кроме того, в этом напитке была обнаружена эллаговая кислота, которая предотвращает вступление ДНК в контакт с раковыми соединениями. Она также помогает защитить организм от вредного воздействия химиотерапии.
Положительно влияет на работу мозга и способствует улучшению памяти
Все эти антиоксиданты, упомянутые выше, оздоровляют мозг, улучшая кровообращение. Обнаружена также связь между употреблением виски и снижением риска болезни Альцгеймера и слабоумия. Однако, чтобы изучить этот процесс более подробно, необходимы дальнейшие исследования.
Виски помогает снять напряжение, стресс, расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и улучшает ваше самочувствие
Низкое содержание сахара в этом напитке позволяет употреблять его людям, страдающим сахарным диабетом. Употребление виски не грозит всплеском уровня глюкозы в крови.
Этот напиток также улучшает способность организма регулировать уровень инсулина и глюкозы.
Это лишь некоторые примеры случаев, когда виски может помочь Вашему телу и здоровью. Ключ к освоению любого из этих целебных свойств в мудром и умеренном его употреблении.
Умеренность - главное правило.
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