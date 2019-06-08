Американские ученые из больницы Биргама (Brigham and Women's Hospital) провели новое исследование, согласно которому нерегулярный непостоянный сон повышает риск метаболических нарушений, таких как высокий уровень сахара в крови, ожирение и гипертония.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Эксперты следили за 2000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет в течение примерно шести лет и пришли к выводу, что соблюдение регулярного графика сна может предотвратить не только метаболические проблемы, но и бороться с депрессией и укрепить здоровье сердца.

Дело в том, что тело функционирует по биологическим часам, а точнее по циркадным ритмам. Эти ритмы, изменяя уровень гормонов, подсказывают нам, когда есть и когда спать. Соответственно, наше питание и сон, могут также влиять на ритмы.

Известно, что бессонница увеличивает риск развития диабета, в первую очередь, потому, что он влияет на выброс инсулина в организме. Гормон инсулин позволяет нашей метаболической системе правильно обрабатывать и расщеплять глюкозу, которую организм в свою очередь превращает в энергию.

Но те, кто плохо спят на постоянной основе, как правило, генерируют меньше инсулина, что позволяет глюкозе накапливаться в кровотоке и достигать нездорового уровня.

"Даже то, что вы ложитесь и просыпаетесь на час раньше или позже каждый день, умножает неблагоприятный метаболический эффект и ведет к проблемам с обработкой пищи. Каждый час таких изменений увеличивает риск нарушения обмена веществ на 27%", - сказал соавтор исследования и эпидемиолог доктор Тяньи Хуан.

Получается, что те, у кого сменная или непостоянная работа, день ото дня спят разное количество часов, засыпают и просыпаются в разное время, а, следовательно, находятся в зоне риска. Поэтому нежелателен сменный режим работы, особенно, когда смена меняется каждую неделю.

Так для нормального сна вполне достаточно и шести часов. Однако, чтоб не заработать себе проблем с весом или давлением, стоит приучить организм засыпать каждый день примерно в одно время.

Нельзя также в одни сутки спать пять часов, а на следующий день лежать в кровати все 10 часов. Таким образом, организм испытывает стресс и вырабатывает неправильное количество гормонов.

Днем спать исследователи не рекомендуют, так как скорее всего вы не сможете выделить себе время на такой сон ежедневно, поэтому организм попросту "не поймет вас", потому как уже привык засыпать на определенное количество часов.

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