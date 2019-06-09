Постоянная жажда оказалась симптомом ряда болезней
Беспричинное чувство жажды и сухость во рту могут указывать на серьезные заболевания. Об этом врач-эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала сайту "Аргументы и факты", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По ее словам, обильное питье и небольшое мочеиспускание говорят о проблемах с почками. В таком случае необходимо сделать УЗИ почек и лабораторные исследования мочи, чтобы исключить почечную недостаточность.
Беспричинная жажда может свидетельствовать о наличии диабета как сахарного вида, так и несахарного. На фоне заболевания повышается уровень глюкозы в крови, что ведет выведению мочи и обезвоживанию.
Кроме того, сильная жажда является признаком травмы человека, интоксикации, сбоя в работе паращитовидных желез.
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