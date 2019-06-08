лавный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.

Об этом сообщает "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Врач подчеркнула, что в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве. Так, у тех, кто ребенком имел повышенный индекс массы тела (ИМТ), к 30-40 годам велика вероятность развития гипертонии и ожирения. При этом уже в подростковом возрасте избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом и взрослые, и дети чаще всего имеют нездоровые пищевые привычки, способствующие набору лишних килограммов, заявила специалист.

Одной из них является дисбаланс в поступлении и расходовании энергии: люди едят слишком много, однако пренебрегают физическими нагрузками. По словам педиатра Федора Катасонова, для того чтобы решить эту проблему, необходимо есть именно столько, сколько хочется, а не больше. Кроме того, медик советует минимизировать количество перекусов между основными приемами пищи.

Не последнюю роль играет и реклама продуктов питания, заставляющая людей есть даже тогда, когда они не испытывают чувство голоса, рассказала Драпкина.

"К сожалению, мы живем в среде, поощряющей непрерывное обжорство: полный холодильник дома, в городе - на каждом шагу кафе, киоски, где можно быстро перекусить", - пояснила она.

Медики советуют "включить критическое мышление" и не доверять рекламным слоганам о полезности полуфабрикатов и фастфуда.

"А детей вообще лучше от рекламы оградить. И не надо брать их с собой в магазин за продуктами - так будет меньше соблазнов для них и нервотрепки для родителей", - говорят врачи.

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