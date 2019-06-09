Новое исследование показало, что несоблюдение регулярного режима сна и пробуждения, а также неодинаковое ежедневное количество сна увеличивают риск ожирения, высокого уровня холестерина, гипертонии, повышения сахара в крови и других нарушений обмена веществ. Фактически, на каждый час нестабильности времени засыпания и количества сна приходится увеличение рисков до 27 %.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, результаты исследования, были опубликованы в журнале Diabetes Care.

Обычно исследователи изучали лишь последствия недосыпа, а о режиме сна говорили как-то вскользь. Но шестилетнее масштабное исследование, проведенное в больнице Brigham and Women's, показало, что этот аспект нельзя недооценивать.

Новое исследование показало, что несоблюдение регулярного режима сна и пробуждения, а также неодинаковое ежедневное количество сна увеличивают риск ожирения, высокого уровня холестерина, гипертонии, повышения сахара в крови и других нарушений обмена веществ. Фактически, на каждый час нестабильности времени засыпания и количества сна приходится увеличение рисков до 27 % . Результаты исследования, были опубликованы в журнале Diabetes Care.

Обычно исследователи изучали лишь последствия недосыпа, а о режиме сна говорили как-то вскользь. Но шестилетнее масштабное исследование, проведенное в больнице Brigham and Women's, показало, что этот аспект нельзя недооценивать.

Исследователи наблюдали за 2003 мужчинами и женщинами в возрасте от 45 до 84 лет. Чтобы обеспечить объективное измерение продолжительности и качества сна, участники носили наручные часы "Актиграф". Они также вели дневник сна и отвечали на стандартные вопросы о привычках сна и других факторах образа жизни..

Гипотеза исследователей о том, что неустойчивый график сна вредит здоровью, оказалась верной. У людей с большими вариациями времени отхода ко сну и количества часов сна метаболические проблемы возникали гораздо чаще, и эти ассоциации сохранялись после поправки на среднюю продолжительность сна и другие потенциально влияющие факторы.

Нерегулярный график сна был тесно связано с такими проблемами как снижение холестерина ЛПНП и увеличение окружности талии, повышенное артериальное давление и уровень сахара в крови и проч. А хорошая новость заключается в том, что при возобновлении режима метаболизм довольно быстро улучшался вплоть до приведения в норму.

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