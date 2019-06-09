Несколько простых советов позволят избежать появления на коже высыпаний и раздражения после бритья.

Используйте гель или крем

Во время бритья обязательно используйте специальный гель или крем. Эти средства помогают лезвию равномерно скользить по коже, тем самым предотвращая порезы и появление раздражения. Учтите, что крем гораздо интенсивнее увлажняет кожу, чем гель. Если вы решите воспользоваться гелем, не забудьте дополнительно увлажнить кожу после бритья.

Регулярно меняйте лезвия

Одним и тем же лезвием рекомендуется бриться не более 8-10 раз. После этого его лучше поменять. Затупившиеся лезвия будут плохо скользить по коже и могут вызвать раздражение. Также следует избегать использования бритв с несколькими лезвиями. Такие бритвы задевают подкожные частицы и могут только усилить раздражение.

Не нажимайте слишком сильно

Чтобы добиться гладкой кожи, необязательно сильно нажимать на бритву. Если вы используете качественную и достаточно острую бритву, она легко срежет волоски даже при несильном нажатии. Не рекомендуется использовать одноразовые бритвы. Они слишком лёгкие, поэтому при бритье их приходится плотнее прижимать к коже, что чревато появлением раздражения.

Не пользуйтесь чужими бритвами

Ни в коем случае не одалживайте никому свою бритву и не пользуйтесь чужой. На бритвах могут скапливаться бактерии, поэтому при использовании чужой бритвы можно заразиться инфекционными заболеваниями. По этой причине делиться бритвой нельзя даже с самыми близкими людьми.

Пользуйтесь скрабом

Использование скраба перед бритьём предотвращает появление раздражения и высыпаний. Скраб удаляет мёртвые клетки кожи и тем самым обеспечивает более лёгкое скольжение бритвы.

Если раздражения на коже избежать всё же не удалось, быстро устранить его поможет мазь с содержанием кортизола. Её следует наносить на поражённый участок кожи два раза в день.

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