Ежегодно во всем мире сдается более 55 миллионов литров крови. Тем не менее, донорской крови иногда не хватает. Не далее как в июле прошлого года Американский Красный Крест уже объявлял чрезвычайную ситуацию, связанную с нехваткой крови - он просто не получил достаточно пожертвований, чтобы помочь всем нуждающимся пациентам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Нехватка бывает связана не с абсолютным количеством сданной крови, а с отсутствием определенных ее групп. Поэтому многие ученые пытаются преобразовать кровь в универсальный тип, который подойдет каждому. Исследователи из Университета Британской Колумбии ближе всех подошли к решению проблемы. Они нашли ферменты для превращения эритроцитов типа А в "универсальные" донорские клетки крови типа 0.

Тип 0 совместим со всеми, кто имеет резус-положительную кровь, поэтому считается "универсальным" типом крови, поскольку может свободно приниматься любым человеком с A +, B +, AB + или 0 +, а это - три четверти населения мира.

Все дело тут в антигенах, структурах, которые вызывают иммунный ответ. Группа крови A имеет на поверхности эритроцитов антигены A с антителами против B, а группа крови B, наоборот, имеет антигены B с антителами против A. Если влить пациенту с кровью типа A кровь B, будут запущены анти-B-антитела, вызывая потенциально опасный для жизни иммунный ответ.

Группа крови 0 не содержит антигенов А или В, но имеет "нейтральный" антиген Н. Специалисты из Университета Британской Колумбии нашли эффективный способ удаления антигена A путем преобразования его в H-антиген. Такая модифицированная группа крови может быть перелита пациентам с тем же резус-фактором без риска иммунного отторжения.

Учитывая, что А является вторым наиболее распространенным типом крови после типа 0, это преобразование может сыграть большую роль в увеличении запасов донорской крови.

Интересно, что для того, чтобы выполнить данное преобразование, ученые использовали ферментативные пути, обнаруженные в бактериях нашего кишечника. Выяснилось, что бактерии Flavonifractor plautii имеют специфические гены, которые кодируют два бактериальных фермента, способные удалять ключевые компоненты антигена A. Просто добавив небольшое количество этих ферментов в кровь типа А, ученые смогли лишить ее антигенов А, создав образец, который можно потенциально использовать как "универсальный" тип крови.

Правда, пока все эксперименты проводились лишь на уровне лабораторной чашки Петри. Так что, предстоит еще много работы, прежде чем мы увидим, как это работает в больницах с реальными пациентами.

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