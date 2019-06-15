https://news.day.az/medicine/1129102.html Найдена новая опасность фастфуда
Найдена новая опасность фастфуда
Ученые из Австралийского национального университета заявили, что фастфуд способствует раннему старению мозга. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Как отмечается, специалисты проанализировали итоги 200 работ по теме и пришли к выводу, что фастфуд пагубно влияет на человека.
"Мы нашли убедительные доказательства того, что нездоровые привычки питания и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода времени ставят их под серьезный риск развития диабета 2 типа и значительного снижения функции мозга", - говорится в исследовании.
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