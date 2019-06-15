Врачи рассказали, что синяки могут быть смертельно опасными для человека. Иногда они становятся симптомами рака.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Синяки чаще всего появляются после удара об тупой предмет и означают, что организм сам лечит гематомы на теле человека, но некоторые из них могут не рассосаться. Такие и угрожают проблемами со здоровьем.

Выше всего риск у тех, кто ушиб голову. Гематомы в этой области могут привести к сдавливанию или повреждению мозга. Они вызывают серьезные последствия в зависимости от тяжести травмы. Человек может отделаться мигренью, а может умереть.

Эксперты посоветовали мужчинам не допускать травм половых органов, женщинам нужно избегать ударов в грудь. Дело в том, что в этих местах могут возникать злокачественные опухоли. Также из-за синяков могут закупориваться сосуды и появляться тромбы.

Стоит внимательно следить за синяками, которые появляются просто так. Они могут свидетельствовать о том, что у человека в крови мало тромбоцитов. А недостаток этих тел может быть причиной онкологических заболеваний.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!