Каждый пятый новоиспеченный обладатель татуировок или пирсинга испытывает проблемы со здоровьем в ближайшие пять лет - к такому вводу пришли ученые из Великобритании, проведя опрос среди двух тысяч человек. Как передает Day.Az, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Опрос проводили эксперты из благотворительной организации "Королевское общество здравоохранения". Они общались с теми, кто недавно "украсил" свое тело, и изучали их физическое и психическое состояние. Выяснилось, что около 18% опрошенных испытывали определенные проблемы со здоровьем.

Наиболее распространенные выявленные последствия татуировки или пирсинга - различные ожоги и отеки. Однако в отдельных случаях татуировки вызывали даже сепсис с летальным исходом. Также эксперты выяснили, что каждый десятый из тех, кто страдал от различных заболеваний, вынужден был обратиться к врачам.

В связи с этим ученые рекомендуют ввести обязательное получение лицензий на оказание подобных услуг, что позволит минимизировать риски для любителей татуировок, пирсинга и прочей "экзотики".

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