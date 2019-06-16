Риск развития диабета 2-го типа могут снизить очень короткие интенсивные тренировки, выяснили исследователи из Абердинского университета в Шотландии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По их мнению, достаточно двух сеансов силовых тренировок продолжительностью в минуту. Их эффект будет сравним с ежедневной 30-минутной активностью.

В исследовании участвовали добровольцы с лишним весом, находящиеся в группе риска. В течение восьми недель они тренировались на велотренажере, совершая 10 сетов по 6 секунд. Оказалось, этого достаточно, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, сообщает МедикФорум.