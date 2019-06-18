Головные боли можно назвать самой распространенной причиной нарушения привычного ритма жизни. Нам приходится отказываться от запланированных событий и вносить коррективы в свой рабочий график. А знаете ли вы, что от головных болей можно избавиться не только при помощи медикаментозных препаратов? Сегодня мы вам расскажем про 5 домашних средств.

Почему возникают головные боли?

Голова у нас болит чаще всего. Это, пожалуй, самый распространенный недуг. Речь идет о воспалении внутри черепа, которое, как правило, возникает из-за перенапряжения, недостатка сна или депрессивных состояний. Другая причина головных болей - нарушение в работе сердечно-сосудистой системы. Расширение кровеносных сосудов способствует повышению внутричерепного давления, а выражается оно, как вы знаете, в головных болях.

Они бывают разных типов, от обычных (несильных) головных болей до мигреней. В случае последних боль может быть очень продолжительной и интенсивной (а также сопровождаться другими симптомами, например, повышенной чувствительностью к свету).

Если речь идет о несильных головных болях, вызванных стрессом, загрязнением окружающей среды или определенными нездоровыми привычками, то справиться с ними можно при помощи натуральных средств. Вот несколько наиболее эффективных!

Что нужно сделать, чтобы избавиться от головных болей?

В зависимости от того, насколько интенсивна головная боль, можно выпить то или иное лекарство. Если после приема анальгетиков состояние не улучшается, следует обратиться к врачу. Но в случае легких головных болей лучше обойтись натуральными средствами. Узнайте о них!

1. Горячая ванна

Горячая ванна - отличный способ расслабиться после тяжелого дня. А поскольку головная боль зачастую вызвана именно стрессом и перенапряжением, то, возможно, уже одной ванны будет достаточно, чтобы облегчить ее или вовсе устранить. Если же вы еще добавите в воду натуральные масла (ароматерапия), то борьба с головной болью станет еще более эффективной и приятной.

Ингредиенты:

ванна с горячей водой

50 г ароматических солей

Что нужно делать?

Наполните ванну горячей водой и добавьте в нее соли.

Полежите в ванне в течение 30 минут, расслабьтесь. Скоро вы почувствуете облегчение.

2. Настой ромашки от головных болей

Настой ромашки - практически универсальное лекарство, не правда ли? Это растение широко известно своими полезными свойствами. Например, ромашка способна облегчить боли в желудке. Но и в случае головных болей она будет эффективна.

Ингредиенты:

30 г ромашки

500 мл воды

Сахар по вкусу

Что нужно делать?

Поставьте воду на огонь и доведите до кипения.

Добавьте ромашку и дайте напитку настояться.

Процедите и выпейте. При желании можете добавить сахар.

3. Массаж головы

Это один из наиболее эффективных способов избавиться от головных болей. Необходимо надавливать на определенные "точки" черепа, чтобы недуг быстро отступил. Результат будет еще лучше, если использовать во время массажа лавандовое масло.

Ингредиенты:

5 капель лавандового масла

5 мл лавандовой эссенции

Что нужно делать?

Выполняйте легкие, но непрерывные массирующие движения. Как будто вы рисуете "круги" у себя на висках, на лбу, на бровях, на скулах и темечке.

Чередуйте массаж с нажатием на эти точки и поглаживающими движениями.

4. Яблочный уксус

Возможно, данное средство вам покажется не очень приятным (из-за характерного запаха), однако его можно назвать самым быстродействующим, когда речь идет о головной боли.

Ингредиенты:

200 мл воды

10 мл яблочного уксуса

Что нужно делать?

Добавьте одну столовую ложку яблочного уксуса в стакан воды. Пейте до 3 раз в день.

Только вода должна быть обязательно комнатной температуры, так как холодная вода может усилить головную боль.

5. Арбузные компрессы против головных болей

Во многих случаях головная боль вызвана повышенной температурой тела (из-за жары, например). И тогда уместно прикладывать к голове холодные компрессы.

Ингредиенты:

1/4 арбуза

Что нужно делать?

Отрежьте кожуру.

Извлеките все семечки.

Нарежьте тонкими ломтиками и охладите их в холодильнике.

Приложите ко лбу, скулам и вискам на 20 минут.

Повышенное внутричерепное давление и головные боли (умеренные) не должны вызывать у вас сильного беспокойства. Это неизбежное следствие жизни в современном обществе (жесткие требования, ускоренный ритм и пр.). Однако если это состояние становится хроническим или боли слишком сильные, не стоит их игнорировать.

Когда боль длится более 48 часов и не отступает после применения вышеперечисленных средств, следует обратиться к врачу. А так натуральные средства станут прекрасным дополнением к любой терапии.

Будьте здоровы!

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