Чеснок - это широко распространенное растение, принадлежащее к семейству Allium. Его ближайшими родственниками являются репчатый лук, шалот и порей. Благодаря своим дезинфицирующим свойствам пюре из чеснока помогает быстро устранить такую распространенную проблему, как вросший ноготь.

Чеснок выращивают по всему миру. Благодаря своему вкусу и аромату это частый гость на кухне. Тем не менее на протяжении всей истории его также ценили за лечебные свойства и пользу для здоровья. Узнайте, как использовать пюре из чеснока для здоровья ног.

Вросший ноготь: причины и симптомы

С проблемой вросшего ногтя, скорее всего, сталкивался каждый. Она заключается в том, что боковой валик на большом пальце ноги воспаляется из-за давления ногтя.

Причиной может быть, например, слишком узкая обувь или высокий каблук. Из-за этого вес тела приходится на пальцы ног, соответственно, давление многократно усиливается.

Иногда вросший ноготь может появиться из-за того, что вы неправильно делаете педикюр. Нужно срезать ногти прямо, ни в коем случае не скругляя уголки. Иначе ноготь начинает расти вширь и таким образом травмирует кожу по бокам.

Что делать, если у вас есть вросший ноготь?

Далее мы поделимся с вами рядом советов и рекомендаций, что делать в случае вросшего ногтя. Не пытайтесь просто срезать вросшую часть ногтя - это лишь ухудшит проблему.

Подержите ноги в тазике с теплой водой. Это поможет размягчить ногти.

Используйте острые и чистые инструменты для педикюра.

Срезайте ногти по прямой. Не опиливайте и не скругляйте боковые части.

Также попробуйте сменить обувь. Возможно, если вы выберете более широкую модель, проблема исчезнет сама собой.

Если же вросший ноготь беспокоит вас именно сейчас, мы расскажем вам о том, как чеснок поможет в его лечении. Паста из чеснока - поистине чудодейственное средство!

Полезные свойства чеснока

С древности чеснок ценили не только за пикантный вкус, но и за огромную пользу, которую он приносит здоровью. Это обусловлено тем, что он содержит вещество, которое называется аллицин. Это разновидность соединения серы, которое выделяется при измельчении зубчика чеснока. То есть когда вы растираете его в пюре, мелко режете или просто жуете. Именно это вещество и отвечает за своеобразный запах чеснока.

Пюре из чеснока для лечения вросших ногтей

Чеснок является натуральным антисептиком. А потому им можно обрабатывать вросшие ногти, чтобы снять воспаление, а значит, и уменьшить дискомфорт.

1. Средство на основе пюре из чеснока и мази vicks vaporub

Эта популярная мазь снимает воспаление и действует как местное обезболивающее. Добавив в нее пюре из чеснока, вы многократно усилите ее действие. Это именно то, что нужно при вросшем ногте.

Ингредиенты

1 столовая ложка мази vicks vaporub (20 г)

зубчик чеснока

бинт

Приготовление

Разотрите зубчик чеснока, чтобы затем смешать его с мазью. Нанесите получившееся средство на пораженный участок (в данном случае на ноготь и боковой валик) и накройте повязкой из бинта.

Оставьте на всю ночь. Повторяйте процедуру в течение 5 дней, и вы заметите положительный результат.

2. Домашнее 100% натуральное средство с пюре из чеснока

Ингредиенты

4 стакана воды (1 л)

1 чеснок

вата

Приготовление

Вскипятите воду и налейте ее в тазик.

Осторожно опустите туда больную ногу. Только не обожгитесь!

Немного подержите ее в воде, затем вытрите ногу чистым полотенцем.

Разомните чеснок, пропитайте получившейся пастой ватку и положите кусочек под ноготь. Это поможет быстро устранить инфекцию.

Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в день.

Интересные факты

В случае появления вросших ногтей у диабетиков или маленьких детей, а также если у вас плохое кровообращение в ногах или вы видите сильное воспаление вокруг ногтя, следует обязательно проконсультироваться у врача. Не пытайтесь решить проблему самостоятельно, так вы можете сделать лишь хуже.

Врач осмотрит ноготь, проведет необходимые манипуляции, а также выпишет мазь для снятия боли и дискомфорта. Если вы испытываете какие-то дополнительные симптомы, обязательно расскажите об этом. Для выбора правильной стратегии лечения медику нужно видеть полную картину проблемы.

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