Боль в горле - довольно частое явление. Обычно она проходит сама собой через несколько дней. При этом человек испытывает сухость в горле и ему больно глотать - все это говорит о том, что есть бактериальная инфекция.

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru.

Сегодня мы расскажем вам основные факты об этой небольшой, но неприятной проблеме. Если у вас бактериальная инфекция горла, вам пригодятся рецепты этих 4 народных средств.

Причины появления боли в горле

Инфекция горла может быть вирусного или бактериального происхождения.

Существует 2 основные причины, по которым может болеть горло: это воздействие вирусов или бактерий.

Вирусная инфекция: встречается гораздо чаще, так как вирус гриппа или простуды легко передается воздушно-капельным путем.

Бактериальная инфекция: ее можно определить по боли и воспалению. Именно эти симптомы являются наиболее характерными. В этой группе заболеваний можно выделить стрептококковый фарингит. Как ясно из названия, его вызывает бактерия стрептококк.

Бактериальная инфекция горла: основные симптомы

Итак, если у вас бактериальная инфекция, скорее всего вы почувствуете следующие симптомы.

Высокая температура

Воспаление миндалин

Головная боль

Если же, напротив, воспаление вызвано вирусом, картина будет немного иной:

Кашель

Заложенный нос

Боль в горле

Бактериальная инфекция: как с ней справиться?

Много пейте, отдыхайте и избегайте вредных привычек - все это поможет справиться с дискомфортом в горле.

Для того чтобы ваше самочувствие улучшилось, стоит последовать этим рекомендациям:

Пейте больше воды

Постоянно пейте воду, причем она должна быть комнатной температуры. Так вы избежите сухости в горле, и боль будет не такой сильной.

Дело в том, что обезвоживание значительно ухудшает состояние при фарингите. Именно поэтому вы чувствуете более сильную боль по утрам, ведь горло пересыхает за ночь. Для того чтобы поддерживать водный баланс, вы можете сосать леденцы от боли в горле. Помимо оказания местного обезболивающего эффекта, они стимулируют выработку слюны, что необходимо для вымывания бактерий из дыхательных путей.

Откажитесь от курения

От этой привычки в принципе полезно будет избавиться. Но если вы все же курите, постарайтесь не делать этого хотя бы пока у вас болит горло. Ведь это намного задержит выздоровление.

Табачный дым провоцирует дискомфорт и усиливает боль. Это уже не говоря о том, что он может вызвать такие серьезные проблемы, как рак горла.

Ужинайте не позже чем за 2 часа перед сном

Это естественным образом предотвратит подъем желудочного сока вверх по пищеводу, что также может усиливать жжение и боль в горле. Если вы поужинаете за два часа до сна, процесс пищеварения успеет закончиться и риск такой проблемы значительно снизится.

Отдыхайте

Отдых всегда полезен, даже в тех случаях, когда вам так не кажется. Если хорошо высыпаться, ваш ум будет гораздо более ясным, а тело - бодрым.

Так что позаботьтесь о том, чтобы спать ночью не меньше 8 часов. Во-первых, это полезно для хорошего здоровья в целом. Во-вторых, бактериальная инфекция пройдет гораздо быстрее.

Бактериальная инфекция горла: средства первой помощи

Не стоит сразу же прибегать к помощи антибиотиков. Дело в том, что они не действуют против вирусов, только против бактерий. Другими словами, если боль в горле имеет вирусное происхождение, антибиотики будут бесполезны.

Если в вашем случае имеет место бактериальная инфекция, врач может назначить лечение антибиотиками. Наиболее распространенным заболеванием горла является острый фарингит. Вот его основные симптомы:

Высокая температура

Внезапная боль в горле

Чихание

Простуда

Кашель

В этом случае, как и при большинстве других заболеваний, специалисты не советуют злоупотреблять антибиотиками. В противном случае бактерии получат к ним иммунитет, и лекарства перестанут действовать. Для начала лучше попробовать справиться с болезнью при помощи натуральных средств.

Бактериальная инфекция: 4 эффективных народных средства

Некоторые натуральные средства помогут вам быстро вылечить воспаленное горло

1. Чесночный чай

Если у вас бактериальная инфекция горла, вам поможет чеснок. Этот натуральный антибиотик быстро справится с вредоносными микроорганизмами.

Ингредиенты

3-4 зубчика чеснока

2 чашки воды (500 мл)

Приготовление

Раздавите зубчики чеснока. Доведите воду до кипения.

Когда вода закипит, добавьте чеснок и варите еще 5 минут.

Снимите с огня и дайте напитку настояться. Затем процедите чесночный чай и пейте.

2. Чай из эхинацеи

Это растение обладает удивительными свойствами. Например, оно стимулирует иммунную систему. Помимо этого, эхинацея полезна для лечения респираторных заболеваний, таких как грипп или простуда.

Чай из эхинацеи активизирует естественные защитные механизмы, особенно когда вы чувствуете упадок сил из-за болезни. Таким образом организм может успешно бороться с вирусами и бактериями. Пейте этот чай натощак перед сном.

Ингредиенты

2 чашки воды (500 мл)

мед (в качестве подсластителя)

2 чайные ложки сушеных соцветий эхинацеи (10 г)

Приготовление

Во-первых, налейте в ковшик воду и засыпьте цветы эхинацеи.

Затем варите на среднем огне в течение 7 минут.

Дайте настояться еще 7 минут, а затем процедите и пейте.

3. Имбирный чай

Лечебные свойства этого корня известны с древних времен. Он помогает от многих болезней. В случае инфекции гортани он действует как мощный природный антибиотик, который уничтожает бактерии и вирусы. Для того чтобы воспользоваться всеми его полезными свойствами, советуем использовать свежий корень имбиря, а не порошок.

Ингредиенты

1 чашка воды (250 мл)

столовая ложка тертого корня имбиря (15 г)

Приготовление

Вскипятите воду и, когда она закипит, добавьте тертый имбирь.

Варите 5 минут, а затем снимите с огня.

Дайте настояться и пейте.

4. Чай из лука

Да, это не опечатка, мы действительно предлагаем вам приготовить луковый чай. Дело в том, что лук прекрасно помогает при боли в горле. Ведь помимо витамина С он содержит кверцетин и изотиоцианаты. Эти вещества действуют как антиоксиданты и снимают воспаление, помогая таким образом очистить дыхательные пути.

Ингредиенты

2 стакана воды

1 луковица

Приготовление

Хорошо вымойте лук и нарежьте его полукольцами.

Положите в кастрюлю с водой и доведите до кипения.

Снимите с огня, дайте настояться 5 минут, а затем пейте.

В большинстве случаев с болью в горле можно справиться при помощи этих натуральных рецептов. Тем не менее если вы видите, что они не очень помогают, лучше будет обратиться к врачу: он поставит точный диагноз и выпишет вам более сильные препараты.

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