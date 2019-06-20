Полностью оседлые раковые клетки очень быстро начинают свою деятельность по медленному убиванию человеческого организма. Зачастую, с разрушительными последствиями деятельности раковых клеток борются с помощью химиотерапии. Однако данная процедура не всегда имеет положительный результат.

В этой статье мы собрали для вас список 7 продуктов, которые являются естественными борцами против распространения раковых клеток! Процедура, которая способствует общей реабилитации вен, называется ''ангиогенез''. Эти 7 чудодейственных продуктов препятствуют развитию опухолевых клеток в человеческом организме.

ПРОДУКТЫ, БОРЮЩИЕСЯ ПРОТИВ РАКОВЫХ КЛЕТОК:

1. Красное вино

Известно, что чрезмерное употребление алкогольных напитков увеличивает риск развития некоторых видов рака. Однако красное вино является отличным исключением из этого правила. В этом напитке содержатся очень мощные молекулы, называемые "ресвератролами" - мощный антиоксидант, содержащийся в коже винограда. Именно это вещество борется с бактериями, вирусами и грибками. 225 миллиграммов красного вина содержат 640 мкг ресвератрола. Это вещество, как правило, принимают в дозах 200-600 мкг в день!

2. Помидоры

Вещество, под названием "ликолен", известно своими свойствами в борьбе против раковых клеток. К счастью, помидор - идеальный источник этого полезного вещества.

3. Куркума

В куркуме содержится активный ингредиент под названием ''куркумин''. Он останавливает развитие рака путем вмешательства в клеточные сигнальные аспекты хронического заболевания. Куркумин предотвращает такие виды этого заболевания, как рак груди, легких, желудка, печени, кишечника и т.д.

4. Черника

Черничный сок сдерживает распространение раковых клеток, а экстракт черники сокращает опухоли и останавливает размножение вредоносных клеток.

5. Малина

Малина издавна известна своими противовоспалительными фитонутриентами. Они играют важную роль в уменьшении окислительного процесса и воспаления, тем самым, останавливая размножение раковых клеток в организме.

6. Кофе и зеленый чай

Эти два популярных напитка содержат огромное количество противораковых веществ.

7. Темный шоколад

Темный шоколад чрезвычайно полезен: он содержит вещества, которые способствуют укреплению здоровья сердца, борьбе со злокачественными опухолевыми клетками. Вдобавок ко всему, они также улучшают настроение!

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