Ученым в рамках исследования удалось выявить наиболее ранние признаки болезни Паркинсона. Обнаружить первые проявления недуга можно за много лет до его развития.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

В ходе работы ученые изучили данные 14 пациентов, у которых имеется редкая наследственная мутация гена SNCA. Она говорит о почти 100-процентной вероятности проявления в будущем болезни Паркинсона, результаты сравнивались с показателями здоровых добровольцев и граждан с негенетической формой болезни. Посредством ПЭТ-сканирования осуществлялась визуализация мозга.

Впоследствии удалось обнаружить, что в системе серотонина сбой наблюдается задолго до первых проявлений болезни, оказывающих воздействие на двигательную функцию, а также раньше начальных нарушений в системе дофамина. Оценка функций серотонина впоследствии может послужить эффективным маркером развития болезни Паркинсона. Также открываются возможности для создания новых методик лечения недуга, способных замедлить или остановить прогрессирование нейродегенерации.

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