Ученые проанализировали данные около 85 тысяч британцев трудоспособного возраста и установили, что восемь часов работы в неделю помогут обеспечить психическое здоровье.

Как передает Day.Az, об этом пишет vm.ru.

Специалисты отметили, что работа зачастую способствует ухудшению здоровья. Например, когнитивные функции могут ухудшаться из-за работы ночью и постоянного недосыпа, а умственный труд увеличивает риск развития диабета второго типа.

При этом отрицательно влиять на здоровье может и безработица. Ученые под руководством Даиги Камераде из Кембриджского университета проанализировали данные людей в возрасте от 16 до 65 лет. Результаты показали, что занятость от одного до восьми часов в неделю позволит человеку чувствовать себя психологически комфортно.

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