В научной работе приняли участие 14 человек из Греции и Италии с редкой мутацией в гене SNCA, из-за которой они находятся в группе риска развития болезни Паркинсона, причем у семи из них уже диагностировали этот недуг, а у остальных семи еще не проявились характерные для него симптомы. Участникам исследования обследовали мозг и полученные результаты сравнили с данными 65 человек с болезнью Паркинсона и 25 здоровых волонтеров.

В результате авторы научной работы выявили изменения в серотониновой системе, которая влияет на настроение человека, его сон и моторную функцию. Исследователи пришли к выводу, что их открытие может привести к созданию новых способов диагностики заболевания и его лечения.

Во всем мире от болезни Паркинсона страдают более шести миллионов человек, это второй по распространенности нейродегенеративный недуг после болезни Альцгеймера. Болезнь прогрессирует медленно, однако современная медицина пока не способна ее излечить.