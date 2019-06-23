Кожа - самый большой орган человека. Она имеет огромное влияние на состояние здоровья, и малейшие его нарушения сразу сказываются на коже. Последние несколько лет активно развивается наука психодерматология, которая изучает влияние психического состояния на кожу. По статистике около 80% кожных заболеваний являются следствием нарушения психики.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Кожный зуд

Когда человек длительное время находится в состоянии стресса, у него начинается зуд. Возникает такое ощущение, будто чешется все тело, и никак не удается унять этот свербеж. Зуд - это подсознательный аналог либидо, а расчесывание приносит удовольствие. Появление этого чувства может указывать на сексуальное желание человека, которое не может быть реализовано по различным причинам. Также оно возникает при напряжении, страхе или чувстве вины.

2. Высыпания

Угри на коже возникают в основном из-за гормональных проблем в подростковом возрасте, во время критических дней, беременности или некоторых болезнях щитовидной железы. Бывают и психологические причины этого заболевания. Оно часто сопровождает неуверенных в себе и замкнутых людей. Они пытаются наладить контакт с окружающими, но у них это не всегда получается.

3. Крапивница

Это аллергическая реакция кожи, которая возникает при контакте с веществом, раздражающим ее. Это может быть стиральный порошок, какой-то продукт или обычная потливость во время жары. Но если ничего подобного не наблюдалось раньше, а высыпания есть, ищите причину в себе. Крапивница может периодически появляться у тех, кто испытал на себе жестокое обращение, но не смог об этом рассказать. Также сыпь может быть реакцией на чрезмерную опеку.

4. Экзема

У людей, страдающих экземой, есть затруднения при продвижении по карьерной лестнице, проблемах в семейных отношениях, разлуке или утрате близких. Приступы нейродермита часто возникают при сильных переживаниях, проявлениях чувств или желании близости. Информацию о психологических проблемах могут нести части тела, на коже которых возникли очаги.

5. Псориаз

Псориаз - это красные или багровые пятна на коже, на которых сверху образовываются чешуйки. Они в основном появляются на локтях, подошвах ног, ладонях, волосистой части головы. Это заболевание посещает тех, кто мечтает "сменить кожу", то есть измениться. Человек может ощущать себя некомфортно в своем теле, вернее в оболочке. Они не удовлетворены своей внешностью и образом жизни.

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