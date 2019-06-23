Лучшее средство от холестерина и высокого давления
Монахи уже давно используют это удивительное, эффективное средство. Они считают, что это средство может быть использовано при лечении различных заболеваний, а также для повышения иммунитета.
Сочетание этих ингредиентов обладает мощным действием и оно показало свою эффективность в лечении многих проблем со здоровьем.
Ингредиенты:
1 зубчик чеснока, измельченный
1 столовая ложка свежего лимонного сока
1 свежий имбирь, тертый
1 столовая ложка яблочного уксуса
1 чайная ложка меда
Приготовление:
Смешайте ингредиенты в миске и хорошо их перемешайте. Если у вас получилось больше лекарства, чем вам нужно, держите его в холодильнике до 5 дней, но не более.
Использование:
Употребите эту смесь перед завтраком и обедом, но не более чем в три раза в день. Уже в течение недели вы заметите положительные результаты. Это домашнее средство поможет вам снизить уровень холестерина и нормализовать кровяное давление.
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