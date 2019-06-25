Заявление британских медиков о том, что по рукам можно определить наличие онкологических заболеваний, прокомментировала "Вечерней Москве" врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По ее мнению, отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин могут свидетельствовать не только о раке, но и о болезнях легких.

- Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки - симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике. Но я не знаю способа дифференцировать, что это - рак или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний - без индивидуального анализа.

Врач рассказала и о других внешних симптомах онкологии, заметив которые, стоит насторожиться.

- Как правило, у человека снижается вес, потому что пропадает аппетит. Появляется отвращение к мясу. Еще из признаков - бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, - пояснила Землянухина.

По словам медика, перечисленные симптомы - не стопроцентные, но достаточно характерные признаки онкологии.

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