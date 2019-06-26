Международная команда ученых подтвердила, что сверхурочная работа увеличивает риск инсульта, острого нарушения кровоснабжения головного мозга, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это не первое исследование, в котором изучается связь трудоголизма и одного из опаснейших состояний. Однако специалистам требуется как можно больше данных, чтобы составить рекомендации, которые могли бы обезопасить людей.

В ходе новой работы команда проанализировала данные почти 144 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет. Сведения были получены в рамках французского исследовательского проекта CONSTANCES, который стартовал в 2012 году.

Исследователи учитывали пол и возраст участников, продолжительность рабочего дня, наличие вредных привычек (в частности, курение), а также сердечно-сосудистые факторы риска. При этом из анализа были исключены данные людей, трудившихся неполный рабочий день, и тех, кто перенёс инсульт до того, как начал работать сверхурочно.

В результате оказалось, что 29% участников работали более десяти часов в сутки не менее 50 дней в году. Причём 10% трудились в таком режиме в течение десяти лет и более.

Между тем более 1200 участников (0.9%) из общей выборки за семилетний период наблюдений перенесли инсульт.

Сопоставив данные и исключив факторы риска, ученые пришли к выводу, что переработки, о которых идет речь (десять часов в день и более как минимум 50 дней в году), повышают риск инсульта в среднем на 29%. А у тех, кто работал в таком режиме десять лет и более, вероятность опасного состояния была повышена на целых 45%. Риски были одинаковыми для женщин и мужчин.

Специалисты признаются: больше всего их удивил тот факт, что более высокому риску инсульта из-за длительных переработок были подвержены люди в возрасте до 50 лет. В дальнейшем ученые намерены найти объяснение этой тенденции.

Кстати, в предыдущих исследованиях отмечалось, что продолжительный рабочий день в меньшей степени влияет на здоровье владельцев бизнеса и крупных начальников, фермеров и менеджеров. Возможно, это объясняется тем, что такие работники обычно имеют большую свободу действий.

А вот медицинские работники и другие сотрудники с ненормированным или же посменным графиком окажутся, вероятно, в большей опасности, первую очередь из-за недосыпа и стресса.

Авторы работы уверены, что лечащим врачам необходимо информировать пациентов о подобных рисках. Принять во внимание новые данные следует и работодателям.

Также людям не стоит забывать о простых мерах профилактики инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Это физические упражнения, правильное питание, достаточное количество сна и отказ от курения.

Кроме того, учёные не советуют офисным работникам сидеть на одном месте более получаса. А для снятия стресса психологи рекомендуют использовать куклу вуду шефа.

Научная статья по итогам этой работы опубликована в специализированном медицинском журнале Stroke.

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