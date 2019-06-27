Известный своими антиоксидантными свойствами и многими другими положительными качествами витамин С (аскорбиновая кислота) проявляет себя и как своего рода "горючее" раковых клеток при злокачественных новообразованиях различных типов. К такому выводу пришла группа чилийских ученых на основании многолетнего исследования, результаты которого опубликованы в последнем выпуске международного специализированного журнала Free Radical Biology and Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Двуличие" витамина С

Исследование, которое на протяжении более 20 проводили сотрудники медицинской школы Университета города Консепсьон, показало, что примерно 20 видов раковых клеток активно поглощают витамин С, являющийся, по сути, их питательным субъектом.

"Витамин С, столь необходимый для нормального функционирования человеческого организма, выполняет множество функций, в основном, являясь мощным антиоксидантом и своего рода строителем тканей человека, - комментирует итоги работы руководитель проекта, профессор Медицинской школы Коралия Ривас. - Не хотелось бы, чтобы в результате нашего исследования сформировалось негативное отношение к этому важному витамину, но факт активной подпитки им раковых клеток не оставляет сомнения".

Помимо названых положительных функций витамина С исследователи отмечают его востребованность при энергетической подпитке здоровых клеток, производстве коллагена - белка, основы всех органов и тканей человека, а также активное участие при формировании и передаче нервных импульсов.

Витамин С принимает также участие в выработке и поддержании иммунитета человека.

Истина посередине

Авторы исследования поясняют, что в организме сосуществуют два вида витамина С: его окисленная форма - дизгидроаскорбиновая кислота (ДГА) и "редуцированная" форма - непосредственно аскорбиновая кислота (АА).

Доказано, что АА оказывает выраженное антиоксидантное воздействие на клетки организма человека и не отличается какой-либо избирательностью по отношению к раковым клеткам.

"Предательские" качества по отношению к злокачественным клеткам проявляет именно ДГА, поскольку раковые клетки активно поглощают данную кислоту, притягивая ее и окружая себя ею. Таким образом ДГА становится своего рода питательным резервуаром для патологически измененных клеток, отмечается в докладе.

"Характерно, что раковые клетки при злокачественных образованиях груди, простаты и крови способны аккумулировать витамин С в значительно большем объеме по сравнению со здоровыми клетками", - утверждает Ривас.

"Для ученых наше открытие еще очень важно и потому, что мы сумели показать, что витамин С усиливает жизнедеятельность и без того малокурабельных видов опухолей, сводя к минимуму эффект от химио- и рентгенотерапии", - констатирует ученый.

При этом раковые клетки поглощают большое количество антиоксидантов и в данном случае витамин С выступает как их союзник.

Следующий этап - поиск новых методов лечения

Чтобы лишить подпитки клетки опухолей витамином С, чилийские ученые приступают к разработке "на уровне митохондрий (структура, обеспечивающая энергией клетки организма) способов блокирования транспортировки витамина в раковую клетку", рассказала Ривас.

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