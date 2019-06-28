Американский национальный фонд сна National Sleep Foundation провел исследование, на основании которого был сделан вывод: 75 процентов опрошенных имеют проблемы со сном. У 60 процентов респондентов это проявлялось в форме дневной сонливости, что приводило к некачественному выполнению обязанностей на рабочем месте, частому совершению ошибок.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Исследователи утверждают, что часть респондентов плохо спят из-за плохого состояния здоровья, но немалый процент и тех, кто мучается из-за некачественного или очень старого матраса.

Санитарный врач из Великобритании Лиза Экерли - частый гость британских телекомпаний - уверена, что, если хозяевам старых матрасов рассказать о содержимом их спального места, они придут в ужас. Британскими учеными было проведено исследование матрасов, которыми пользовались порядка восьми лет. Все они оказались "центрами" микробной активности.

Среди кишащих в них бактерий были найдены золотистый стафилококк, вызывающий кожные инфекции, грибки (17 видов!) - виновники удушливого кашля, кишечная палочка и другие. Помимо этого, были обнаружены химические соединения, оставшиеся от косметических средств, микроскопические пищевые отходы, мертвая кожа (в матрасе, которым пользовались десять лет, ее найдено 4 килограмма!).

С годами, поясняют исследователи, в матрасах скапливают грибки и плесень, а также фекалии от постельных (пылевых) клещей. Все это люди вдыхают, что приводит к сильному кашлю, постепенно переходящему в астму.

Билл Фиш, тренер сна из США напоминает, что во сне, а следовательно, на собственных матрасах, мы проводим треть жизни. И если матрас старый, то он буквально начинен остатками нашей омертвевшей кожи и натуральными маслами, что является пищей для пылевых клещей. В старых матрасах они разводятся моментально. Сотрудник Флоридского ортопедического института в Тампе Джон Рамирес добавляет к этому, что пылевые клещи представляют особую опасность для людей, страдающих экземой и аллергиков. Как это проявляется, поясняет Ной Сигел, терапевт сна, отоларинголог из Гарварда. По его словам, астма имеет цикадный ритм и, как правило, обостряется к ночи. Когда к этому добавляются "обитатели" старого матраса, то это только усугубляет ситуацию.

Профессор энтомологии Университета штата Огайо Глен Нидэм пояснил, что как только в матрас попадает пылевой клещ-самка, она тут же откладывает яйца, и процесс "оккупации" вашего спального места запущен. Чем дальше пользуются матрасом, тем многочисленнее население его невидимых обитателей. Правда, профессор Нидэм успокаивает, что людям, не имеющим аллергии, пылевые клещи не приносят особого вреда, если, конечно, вовремя менять матрас. Пользоваться, по мнению специалистов, им следует максимум 5-7 лет. В противном случае колонии бактерий и клещей от захвата матраса перекинуться на организм.

Специалисты National Sleep Foundation рекомендуют пользоваться матрасами максимум восемь лет. Но это, если он находится в хорошем состоянии. Обычно, утверждают сотрудники фонда, матрас сам "показывает", что срок его службы истек. Это проявляется в сильном продавливании спального места, когда вы на него ложитесь, появившихся болях в спине. К примеру, Тодд Голдман, мануальный терапевт, поясняет, что сон на отслужившем свой век матрасе неблагоприятно сказывается на сухожилиях, связках и суставах позвоночника. А доктор Кавита Шарма в этом случае говорит о нарушении осанки и возникающих в связи с этим болях в пояснице. Наконец, если после сна в номере хорошей гостиницы или ночевки у друзей вы чувствуете себя намного лучше, чем после ночи, проведенной на своем матрасе, значит, ваше спальное место требует немедленного обновления. И, безусловно, на это будут указывать внезапно обострившиеся аллергия, астма, дерматиты.

Канадские ученые, которые занимались проблемой изменения веса и воздействия в связи с этим матраса на организм человека, отметили, что люди с большим весом должны чаще менять матрасы, так как последние быстрее изнашиваются и намного раньше начинают продавливаться. Кроме того, от большого человека больше остается на спальном месте омертвевшей кожи и пота, что способствует накоплению бактерий, плесени и пылевых клещей на спальном месте гораздо быстрее, чем у тех, кто не страдает от лишнего веса.

Придя к выводу, что вам необходимо менять матрас, не торопитесь консультироваться с продавцами в магазинах. Никто объективной картины вам о своем товаре не даст, говорят ученые. Они советуют подбирать матрас для каждого человека индивидуально. Кому-то нужен очень жесткий, а для кого-то источником здорового крепкого сна станет мягкий. Фонд Ковача на Майорке проводил специальные исследования различных матрасов, и его специалисты рекомендуют не гнаться за самыми дорогими моделями. Среди предложений средней ценовой категории очень много качественного товара, нужно только выбрать тот, что подходит именно вам.

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