Ученые из Лондонской медицинской школы провели ряд экспериментов и выяснили, как легко снизить давление, не прибегая к медицинским препаратам.

Исследования с участием 15 человек с повышенным систолическим давлением показали, что расширению сосудов и улучшению кровоснабжения может способствовать употребление свекольного сока. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом пишет журнал Hypertension.

Добровольцев разделили на две группы. Первые ежедневно выпивали 250 мл свекольного сока, а вторые такое же количество воды, не принимая при этом лекарств для понижения давления.

В результате выяснилось, что у тех, кто пил сок, снизилось как систолическое, так и диастолическое давление. Эффект появлялся через несколько часов после употребления, отмечает Медикофорум.

Ученые полагают, что свекольный сок побеждает гипертонию за счет пищевых нитратов. В стакане сока их содержится столько же, сколько в пучке салата-латук.

Организм человека в процессе усвоения этих веществ, перерабатывает их в окись азота - газ, расширяющий сосуды.

16 июня ученые назвали самый простой и действенный способ привести давление в норму, вне зависимости о того, повышено оно или понижено.

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