Исследовательская группа из Университета Лунда совместно с фармкомпанией Roche разработали новый тест для диагностики болезни Альцгеймера. Для постановки диагноза, утверждают ученые, необходимо всего лишь сдать анализ крови.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

В настоящее время диагноз ставится после проведения ПЭТ головного мозга или же анализа состава спинномозговой жидкости. Эти процедуры достаточно трудоемки и дороги. Предложенный же исследователями способ является куда более доступным и может проводиться большинству пациентов.

Эффективность теста была подтверждена в исследовании, для которого было собрано более 1000 образцов крови жителей Швеции и Германии. Среди них были пациенты с болезнью Альцгеймера, здоровые пожилые люди и те, кто страдал умеренными когнитивными нарушениями. В ходе изучения собранных анализов ученые определяли присутствие и концентрацию в крови бета-амилоида. Авторы поясняют, что точность анализа была довольно высокой.

Следующий шаг - проверка теста на более крупной выборке, в которой встречаемость пациентов с болезнью Альцгеймера будет меньше, чем в экспериментальной.

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