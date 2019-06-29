Иногда мы проявляем недостаточно внимания к своему организму. Мы списываем плохое самочувствие на стресс, неустойчивый гормональный фон, просроченные продукты и оставляем проблему без решения. Такое бездействие может обернуться серьезными проблемами с пищеварением. Чтобы этого не допустить, KitchenMag собрал шесть признаков того, что еда вам не подходит.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Лишние килограммы

Тело начинает быстрее набирать лишний вес из-за токсинов. Попадая в организм, эти химические вещества вмешиваются в процессы балансирования уровня сахара в крови и метаболизма холестерина. Механизм защиты работает таким образом, что, когда вы едите вредную пищу, организм увеличивает выработку жировых клеток и удерживает воду, чтобы уменьшить токсическую нагрузку и спасти от вредных веществ внутренние органы. Если функция детоксикации не в порядке, жировые отложения будут увеличиваться.

"Апельсиновая корка"

Целлюлит, или, как говорят врачи, "гиноидная липодистрофия", - это накопление жировыми клетками токсинов, жидкостей и отходов жизнедеятельности других клеток. В результате они растут и проявляются в виде неровностей на коже - "апельсиновой корки". Жировые клетки могут десятки лет скапливать вредные вещества, поэтому избавиться от целлюлита поможет лечение зоны поражения, переход с сидячего образа жизни на активный и правильное питание.

Головная боль

Часто головные боли появляются из-за нарушения работы кишечника вследствии употребления нездоровой пищи. Кишечник можно назвать внутренней кожей, через которую постоянно проходит гигантский объем веществ извне. В процессе пропускания через себя десятков тонн еды основной задачей кишечника остается защита организма от многочисленных токсических веществ, таких, например, как остатки пестицидов на овощах или тяжелые металлы, которые мы вдыхаем с загрязненным воздухом. Кишечник не пропускает яды в кровоток, но при взаимодействии с другими органами отправляет сигнал о вредной еде в виде головной боли.

Утомляемость

Если верить статистике Всемирной организации здравоохранения, то свыше 80% взрослых людей в развитых странах постоянно подвергаются избыточным физическим и психологическим нагрузкам, что в итоге и приводит к острому дефициту их энергетических ресурсов, переутомлению и упадку сил. Одна из основных тому причин - питание. В рационе современного человека преобладают белковая и жирная пища животного происхождения, а вот растительная, а также богатая на клетчатку - постоянно уменьшается. Из вредных продуктов тело попросту не может получить достаточно энергии. Поэтому люди, которые неправильно питаются, постоянно чувствуют себя вялыми.

Метеоризм

Если ваш прием пищи сопровождается постоянным вздутием живота, это может говорить о том, что ферменты организма не справляются с поступающим объемом и характером пищи. Не стоит пытаться побороть организм, так как в итоге пища будет неусвоенной и начнет попросту разлагаться в организме. Если же вы наблюдаете подобные симптомы на протяжении долгого времени, тогда лучше обратиться к врачу, так как они могут быть связаны с наличием хронических заболеваний в анамнезе.

Изжога

Среда здорового желудка кислая, что обусловлено действием соляной кислоты - основного компонента желудочного сока. В пищеводе же кислотность близка к нейтральной. В норме обратному движению пищи препятствует круговая мышца - сфинктер. При его ослаблении по тем или иным причинам кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод. В пищеводе отсутствуют железы, вырабатывающие защитную слизь. Поэтому кислое желудочное содержимое разъедает слизистую оболочку органа, и из-за этого наблюдается ни что иное, как химический ожог пищевода. Причинами изжоги могут быть переедание, еда второпях, жирные, жареные, острые блюда, свежая выпечка, чай, кофе или шоколад.

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