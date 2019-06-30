Нам с самого детства говорили: если хочешь сохранить здоровье зубов, чисти их два раза в неделю, не ешь много сладкого и ходи к стоматологу. Однако, чтобы зубы были здоровыми, этого недостаточно, и очень часто мы даже неосознанно наносим им вред.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Вредные привычки

Вы наносите вред зубам не только, когда курите, но и когда грызете ручку, щелкаете семечки, закусываете губу или язык, постоянно втягиваете или надуваете щеки. Все это приводит либо к повреждению зубов, либо к неправильному прикусу.

Любовь к газировке

Не только сладкие лимонады, но и другие газосодержащие напитки отрицательно сказываются на зубах. Из-за повышенной кислотности они разрушают твердые ткани всех зубов.

Игнорирование потери зуба

Ну, выпал зуб, кажется нам, главное ведь, что ничего не болит, и дырки не видно. Хотя на самом деле отсутствие одного зуба негативно влияет на все остальные - одни начинают наклонятся, другие выдвигаться. В конце концов появляется кариес корней, из-за которого зубы придется удалять.

Оценка зубов по внешнему осмотру

Если вы десять лет не были у стоматолога, а затем пришли в клинику, где вас бегло осмотрели и сказали, что все в порядке, не стоит слишком быстро радоваться. Медицина давно ушла вперед, сейчас существует множество различных диагностик, а вместе с ними заболеваний, которые нельзя увидеть с первого взгляда.

Игнорируем временную боль

Многие пациенты надеются, что, если зуб резко заболел, а потом перестал и не беспокоит уже месяц, значит, с ним все в порядке. Однако такой симптом говорит лишь о том, что болезнь начала прогрессировать, и нужно немедленно обратиться к врачу.

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