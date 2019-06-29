Летние сандалии (их иногда называют сланцами) оказались опасными для здоровья. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста Камиллы Лонг из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест в Северной Каролине, зачастую, чтобы зафиксировать тапок на месте, человек подгибает пальцы ног, что приводит к изменениям в его естественной походке. Это может навредить икроножным мышцам и пяточным сухожилиям, а также вызвать боли в спине. Более того, со временем может развиться плантарный фасциит (заболевание, основным симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке - прим. "Ленты.ру"), на восстановление после которого уходит около года.

Чтобы предотвратить проблемы с пяточным сухожилием, необходимо выбирать сандалии, которые при ходьбе сгибаются в том же месте, что и стопа. В противном случае ноги не получают достаточной опоры, что приводит к чрезмерному напряжению в пяточном сухожилии и травмам.

Эксперты порекомендовали не надевать сланцы, если предстоит провести долгое время на ногах, а также не водить в них машину, поскольку один из сандалий может застрять между педалями.

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