Кажется, что в человеке нет ничего лишнего. Однако это не так: в нас полно таких органов, без которых человек может и обойтись, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. А вот без каких - сейчас расскажем.

Аппендикс

Этот орган у человека удаляют чаще всего. Аппендикс долгое время считали рудиментом, то есть не таким уж нужным для жизнедеятельности. Но сегодня медики поменяли свое мнение, и есть гипотеза, что в нем может находиться скопление полезных бактерий, которые способны восстанавливать микрофлору организма.

Но есть и обратная сторона - когда аппендикс накапливает вредные вещества, он может воспалиться. В этом случае проводят операцию по его резекции, то есть удалению, а человек продолжает жить и без него, не чувствуя при этом ничего плохого.

Желудок

Это, конечно, более тяжелый случай, и на такую операцию идут только по веским медицинским показаниям. Но бывает, что из-за некоторых болезней врачи могут оставить пациента без желудка. Как ни странно, можно прожить и без этого, важнейшего для пищеварения органа.

В случае удаления желудка пациенту нужно будет соблюдать строгую диету, при этом частично питательные вещества будут попадать в организм внутривенно. Необходимо будет принимать витамины, чтобы поддерживать их оптимальный баланс в кишечнике. Но, как показывает практика, без желудка люди могут существовать, хоть и идут на это только в крайнем случае.

Селезенка

В человеческом организме селезенка служит своеобразным фильтром, который помогает отделять полезные вещества и бактерии. Также через селезенку циркулирует достаточно большой объем крови. Риск повредить ее есть при различных травмах.

Для того, чтобы селезенка не лопнула, врачи иногда бывают вынуждены удалить этот орган. И, несмотря на то, что после резекции селезенки повышается риск некоторых заболеваний, жить без нее все-таки можно.

Мозжечок

Как, скажете вы, можно прожить без этого важнейшего органа? Но, оказывается, и без мозжечка человек вполне способен существовать. Пока медики и ученые не могут дать однозначного ответа на вопрос, как мозг справляется без мозжечка, исследования в этой области продолжаются. Но уже известно, что при отсутствии мозжечка, мозг распределяет его функции по другим отделам.

Органы репродукции

Конечно, и здесь все зависит от показаний врача. Иногда невозможно вылечить человека, не удалив его репродуктивные органы. Резекция яичников, тестикул, даже матки, - все это никак не повлияет на продолжительность и качество жизни. Наоборот, мужчины, у которых удалены репродуктивные органы, живут дольше других.

Толстая кишка

Этот орган является конечной точкой пребывания еды в нашем организме. К тому моменту, когда пища дойдет до нее, все питательные вещества уже будут усвоены. Функция толстой кишки в том, что она помогает перерабатывать отходы, выталкивая их наружу в спрессованном, твердом состоянии.

Это, конечно, очень важно, но бывает, что человек может лишиться толстой кишки, или ее части. Такие операции позволяют сохранить пациенту жизнь, но ему нужно будет соблюдать строгую диету.

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