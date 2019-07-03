Многим знакомо, каких усилий стоит распрощаться с лишними килограммами, а от "спасательного круга" на талии избавиться обычно сложнее всего. В попытках похудеть мы, порой, сидим на различных диетах, либо просто придерживаемся правильного питания, изнуряем себя в спортзале... Но иногда все безуспешно. Возможно, одна из причин такой напасти кроется в гормонах, которые мешают сбросить лишний вес. Это можно исправить, если знать симптомы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Эстроген

Эстроген - женский половой гормон. Его большое количество в крови ведет к увеличению числа жировых клеток. Лишние килограммы чаще всего откладываются на бедрах и в нижней части живота. Получается, что бы вы ни ели, вес растет. На увеличение числа эстрогена может повлиять чрезмерная любовь к мясу. Дело в том, что гормоны роста, которыми "кормят" сельскохозяйственных животных, попадают в кровь и вызывают изменения на гормональном уровне. Чтобы снизить эстроген, ешьте меньше животного белка и больше овощей.

Кортизол

Повышенный кортизол чаще всего проявляется как "спасательный круг" вокруг талии. Это гормон стресса. Кортизол провоцирует трансформацию сахара в жир, который откладывается в виде "запасов". Функция досталась нам от предков, которые жили в пещерах и накапливали жир на зиму. Сегодня мир не такой опасный, но генетическая реакция на стресс осталась прежней.

Лептин

Лептин отвечает за аппетит. Этот гормон высвобождается из жировых клеток и поступает по крови к мозгу. Таким образом организм получает сигнал о сытости. Когда вы ешьте много фруктов и обработанных пищевых продуктов с добавлением сахара, печень перестает справляться. Чем больше фруктозы превращается в жир, тем больше повышается лептин. Это и является причиной накапливания жира. Когда происходит привыкание, мозг пропускает сигналы о насыщении и человек ест все больше.

Прогестерон

Во время менопаузы происходит снижение прогестерона. Его низкий уровень заставляет организм удерживать больше жидкости, а это увеличивает объем и массу тела. Прогестерон не отвечает за набор веса напрямую.

Тестостерон

Основные функции тестостерона - поддержание тонуса, повышение количества мышечной, костной ткани, рост либидо. Избыток гормона приводит к скоплению жира в верхней части тела - это руки, грудь и шея. Однако если гормона недостаточно, метаболизм замедляется. Токсины в современных мясных продуктах являются источником неполезного эстрогена, который подавляет тестостерон. Если наблюдается недостаток тестостерона, наступает дисбаланс, эстроген начинает доминировать. В совою очередь нехватка тестостерона препятствует росту мышц и ослабляет функции обмена веществ, что также приводит к невозможности похудеть. Чтобы проблемы не наслаивались друг на друга, следует нормализовать уровень этих гормонов в организме.

Инсулин

Инсулин является гормоном поджелудочной железы. Среди его функций - контроль веса. Он вырабатывается, когда повышается содержание глюкозы в крови, которая служит источником энергии для организма. Гормон открывает доступ клеток к энергии глюкозы. Они усваивают ее, либо откладывают в виде жира. Если в вашем рационе много быстрых углеводов, это будет приводить к резкому выбросу инсулина. Когда он повысится, уровень глюкозы упадет, вы почувствуете голод. При таком рационе каждый прием пищи растит жировые отложения.

Нейропептид Y

Гормон действует на центры насыщения и голода, а его избыток увеличивает аппетит. Нейропептид Y может привести к быстрому набору веса и даже к ожирению. Если у вас скапливается жировая ткань в нижней части спины, на бедрах и ягодицах, скорее всего, этот гормон может быть повышен. Чтобы нормализовать его уровень, исключите продукты с высоким содержанием сахара, специй и ароматизаторов. Большие перерывы между приемами пищи могут увеличить уровень Нейропептида Y.

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