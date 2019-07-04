Задумываясь о красивой и здоровой улыбке, большинство людей представляет, в первую очередь, белоснежные и ровные зубы, но забывают при этом о деснах, которые играют немаловажную роль как в эстетическом, так и в функциональном плане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, десна представляет собой внешнюю часть пародонта - комплекса тканей, окружающих зубы. Главная ее функция - защита пародонта от попадания во внутреннюю его часть остатков пищи и бактерий, а также от других неблагоприятных факторов. Тем не менее, сама десна не может всегда оставаться неуязвимой, ее также могут поразить различные заболевания, которые могут привести к очень серьезным последствиям от выпадения зубов, до заражения крови.

Состояние десен в первую очередь можно определить по их внешнему виду - здоровая десна имеет светло-розовый цвет, его изменения могут свидетельствовать о воспалительном процессе. Болевые ощущения, отечность, кровотечение и неприятный запах также являются признаками заболевания. Наиболее распространенными являются гингивит и пародонтит.

Гингивит проявляется как воспаление слизистой оболочки вокруг зуба и сопровождается болью, отечностью и даже гнойными выделениями в "запущенных" случаях. Основной причиной развития болезни является недостаточная гигиена полости рта: бактерии переваривают остатки пищи, оставшиеся на зубах и деснах, в результате чего образуется зубной налет. Микробы, ответственные за появление налета раздражают десневую ткань и провоцируют болезнь. Среди других факторов развития болезни выделяют кариес, курение и травмы десен. На начальном этапе гингивит не затрагивает внутренние ткани зуба и не требует долгого времени лечения, но, если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может принять более тяжелую форму - пародонтит.

Пародонтит - это также воспалительное заболевание десны, которое приводит к разрушению ткани вокруг зуба. Зачастую причиной пародонтита становятся усугубление гингивита, ослабление иммунитета при диабете или онкологии, травмы десны. Также встречается и его хроническая форма.

При пародонтите, кроме схожих с гингивитом признаков, выделяют также следующие симптомы:

усиление кровотечений из десен;

образование "десневых карманов" - пространства между зубом и десной;

расшатывание зубов;

оголение шеек зуба.

Осложнения заболевания могут привести к удалению зубов и искривлению прикуса из-за их сильной подвижности.

Наиболее коварен пародонтит в "запущенных" случаях, так как достаточно длительное время может протекать без визуальных симптомов. Это заболевание характеризуется не воспалительным процессом, а структурными изменениями глубоко в мягких тканях десны. Главными ее признаками являются "уменьшение" десны, в результате чего оголяются зубные шейки, повышенная чувствительность зубов и появляется зуд. Десневые карманы и кровоточивость отсутствуют, но образуются щели между зубами, десны бледнеют, присутствует неприятный запах изо рта. В итоге, без оказания должного лечения, заболевание приводит к выпадению зубов.

В таких случаях пародонтит разделяют на локализованный, когда болезнь проявляется в определенном участке зубного ряда, и генерализованный, при котором поражены ткани на обеих челюстях.

Среди причин заболевания - болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем, нарушение обмена веществ, недостаток жевательной нагрузки.

Разумеется, при обнаружении симптомов болезни, необходимо обратиться к специалисту для назначения необходимого лечения. Многое зависит и от самого пациента, поэтому, стоматологи рекомендуют принимать следующие профилактические меры:

регулярная гигиена полости рта, использование ополаскивателей и зубной пасты с травами, фтором и другим полезными веществами;

отказ от курения;

сбалансированное питание;

обеспечение необходимой жевательной нагрузки, путем употребления жесткой пищи;

посещение специалиста раз в полгода.

Соблюдение этих простых правил позволяет поддерживать состояние десен на нужном уровне и избегать заболеваний, которые могут создать массу неудобств и заметно отразиться на вашем здоровье.

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