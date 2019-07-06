Похмелье представляет угрозу для центральной нервной системы, а в некоторых случаях даже есть вероятность смертельного исхода. Как передает Day.Az, об этом пишет medikforum.ru.

Ученые провели весьма необычное исследование: добровольцев искали в барах. Из группы людей, которых изначально выбрали для участия в эксперименте, исключили всех, у кого были черепно-мозговые травмы, зависимость от наркотиков и алкоголя, а также беременных женщин и людей, вынужденных в данный момент времени принимать лекарства.

Для оставшихся добровольцев на следующий день организовали тест и повторили его уже после десяти трезвых дней. Средний возраст людей составлял 31 год, а за вечер они могли выпить около 6 кружек пива или 5 бокалов вина.

В результате исследования выяснилось: похмелье зачастую приводит к рассеянности, забывчивости, потере концентрации. Эксперты утверждают, что в таком состоянии нельзя садиться за руль, необходимо предельно осторожно переходить дорогу, а также решать привычные бытовые задачи.

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