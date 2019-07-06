Эксперты сообщили, что кошки могут представлять для своих владельцев опасность. Чрезмерное проявление любви к животному может грозить серьезными осложнениями для здоровья.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Наибольшей опасности подвержены те люди, которые разрешают своим кошкам спать с ними в одной постели.

"Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии", - рассказал доктор, ведущий программы "О самом главном" Сергей Агапкин.

Ранее столичные ветеринары составили список рекомендаций по уходу за собаками. В первую очередь владельцам стоит обратить внимание на здоровье питомцев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!