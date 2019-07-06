Снижающие уровень холестерина препараты рекомендованы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако увлекаться такими лекарствами без необходимости не стоит, предупреждают врачи.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что слишком низкий уровень холестерина может быть фактором, увеличивающим вероятность развития геморрагического инсульта.

В ходе девятилетнего исследования ученые из Университета Пенсильвании изучили данные о 96 043 людях, у которых на момент начала исследования никогда не диагностировали инсульт, инфаркт или какую-то из форм рака.

Авторы показали, что в группу риска могут попасть люди со слишком низким "плохим" холестерином - в том случае, если показатель оказывается ниже 70 мг/дл. Так, при уровне ниже 50 мг/дл вероятность возрастала на 169%.

Ученые считают, что выборка была достаточно большой, чтобы результаты были приняты во внимание клиницистами и использовались ими в практической работе.

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