Сотрясение мозга - это закрытая черепно-мозговая травма, которая чаще всего сопровождается кратковременной потерей сознания на период до 5 минут. Патологические изменения в мозге при исследовании не обнаруживаются (могут быть выявлены только на клеточном уровне). Поэтому для установления диагноза важно получить точное описание произошедшего от пострадавшего или свидетелей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Что происходит внутри черепа

Происходит контакт вещества головного мозга со стенками черепа. Это вызывает изменение некоторых физических или химических свойств нейронов (клеток головного мозга) и временное нарушение передачи сигналов между синапсами нейронов клеток и мозговыми отделами. Мозг начинает функционировать неправильно.

Как случается

Если была травма (удар, сильное резкое движение, как бывает при авариях в автомобилях), возможно сотрясение мозга.

Вы потеряли сознание

Кратковременная потеря сознания - практически стопроцентная гарантия того, что у вас черепно-мозговая травма.

Другие симптомы

- Головокружение.

- Шум в ушах.

- Головная боль.

- Слабость.

- Тошнота, возможно рвота.

- Двоение в глазах, невозможность чтения.

- Шумо- и светобоязнь, резкие шумы и свет раздражают

- Нарушение координации движений. С закрытыми глазами сложно дотронуться рукой до кончика носа.

- В позе "ноги вместе, прямые руки вытянуты вперед до горизонтального уровня, глаза закрыты" человек шатается. Нельзя проверять это самостоятельно - можно упасть и получить новую травму.

- Зрачки могут быть слегка расширены или сужены при нормальной реакции на свет.

Осторожно, дети

У детей сотрясение мозга может не сопровождаться потерей сознания. Надо обращать внимание на тошноту, вялость, сонливость и бледность кожи в первые минуты после травмы.

Как лечить

Сотрясение мозга бывает легкой, средней и тяжелой степени тяжести. Если человек без сознания, надо вызвать "скорую помощь" и не трогать его, если его дыхание не затруднено. Если есть опасность, что его будет тошнить, надо уложить его на правый бок с согнутыми коленями для того, чтобы обеспечить доступ воздуха. Человека в сознании надо уложить на спину с приподнятой головой и ждать врачей, не давая ему заснуть.

При любом сотрясении мозга человек должен обратиться в травмпункт или вызвать "скорую помощь". Предписан постельный режим на два дня с дальнейшим наблюдением. Нелеченное сотрясение мозга в дальнейшем может вызывать депрессии, нарушения памяти и другие осложнения.

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